Сто женщин-лидеров прошли интенсив по наставничеству в центре знаний "Машук" 17 июня, 14:18 Сто женщин-лидеров прошли образовательный интенсив. Обложка © Центр знаний "Машук"

Сто женщин-лидеров прошли образовательный интенсив по наставничеству в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Мероприятие состоялось с 14 по 17 июня и было организовано Госдумой, Министерством науки и высшего образования РФ и Женским движением "Единой России". Об этом Life.ru рассказали в самом центре.

Сто женщин-лидеров прошли образовательный интенсив. Фото © Центр знаний "Машук"

Сто женщин-лидеров прошли образовательный интенсив. Фото © Центр знаний "Машук"

Участницами стали победительницы трека "Моя наставница" проекта "Женщины: школа наставничества". Свои знания в ходе интенсива передавали депутаты Госдумы, региональные министры, руководители общественных и коммерческих организаций из 19 регионов нашей страны. Целью было объединить успешных женщин и помочь им двигаться по карьерной лестнице.

В числе ключевых тем образовательного интенсива — психология женского лидерства, социальные лифты, роль женщин в общественно-политической жизни страны, создание и развитие личного бренда, управление проектами и тайм-менеджмент. Гендиректор центра знаний "Машук", заместитель гендиректора общества "Знание" Антон Сериков подчеркнул значимость интенсива.

Сто женщин-лидеров прошли образовательный интенсив. Фото © Центр знаний "Машук"

Сто женщин-лидеров прошли образовательный интенсив. Фото © Центр знаний "Машук"

"Каждая из участниц программы — это уникальный пример того, как современная женщина может гармонично совмещать учёбу, карьеру и семью, вдохновляя других на новые свершения", — отметил он.

По словам депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерины Харченко, успех женщин заключается не только в накопленных знаниях и их применении на практике, но и в возможности передать другим культурный код, традиции, духовные скрепы. В этом, по её мнению, состоит важное отличие прекрасной половины человечества от мужчин.

Итогом образовательной программы стала стратегическая сессия "Перспективы развития и форматы масштабирования проекта "Моя наставница", где слушательницы совместно с экспертами поделились идеями по масштабированию проекта.

Ранее сообщалось, что свыше 160 преподавателей из 40 российских субъектов получили удостоверения от центра "Воин" о переподготовке. Они прошли интенсив "Современные подходы к организации педагогической деятельности в системе военно-патриотического воспитания", который был организован под эгидой Минпросвещения РФ на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске.

Авторы Татьяна Миссуми