Свыше 160 преподавателей из 40 российских субъектов получили удостоверения от центра "Воин" о переподготовке. Они прошли интенсив "Современные подходы к организации педагогической деятельности в системе военно-патриотического воспитания", который был организован с 27 апреля по 2 мая под эгидой Минпросвещения РФ на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске.

В центре "Машук" свыше 160 педагогов прошли военно-патриотическую переподготовку. Видео © VK / Центр знаний "Машук"

Представители 36 педагогических университетов министерства, а также преподаватели 30 казачьих кадетских корпусов и главы семи казачьих военно-патриотических клубов слушали лекции, а также участвовали в дискуссиях, практикумах, мастер-классах и тренингах. Педагоги изучали основы нацбезопасности и патриотического воспитания, огневой подготовки, управления дронами, тактической медицины. Результаты специалисты закрепляли во время игр и по итогу улучшили навыки военно-спортивной подготовки. Также они посетили знаковые места Ставропольского края и поднялись на гору Машук.

"Мы выстроили активный диалог с участниками интенсива. Всё для того, чтобы, вернувшись в свои образовательные организации, формировать у своих учеников и студентов военно-прикладные компетенции. Ведь лучший пример воспитания, в том числе патриотического, — это личный пример", — указал глава "Воина" Игорь Казарезов.

По итогам обучения из участников, которые будут преподавать "Основы безопасности и защиты Родины", сформировалось своё сообщество единомышленников. Отмечается, что педагогам предстоит обучать молодёжь не только навыкам безопасного поведения, основам тактической медицины и обращения со средствами защиты и соответствующим оборудованием. Важнейшей составляющей военно-патриотического воспитания учеников также станет историческое и геополитическое просвещение.