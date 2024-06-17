14-летняя школьница из Херсонской области набрала максимум баллов на "Диктанте Победы" Нарышкин: Самая юная победительница "Диктанта Победы" — школьница из Херсонщины 17 июня, 10:22 "Диктант Победы". Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Четырнадцатилетняя Юлия из Херсонской области смогла набрать максимальные 25 баллов и оказалась самым молодым победителем "Диктанта Победы – 2024". Об этом рассказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Особенно приятно, что половина из тех, кто набрал максимальные 25 баллов, — это молодые люди, школьники, студенты", — отметил он в беседе с журналистами, комментируя итоги конкурса.

При этом Нарышкин подчеркнул, что организаторы преследовали цель не создать серьёзное соревнование по истории, а хотели предоставить всем желающим шанс проверить собственные знания о периоде Великой Отечественной войны.

Авторы Татьяна Миссуми