14-летняя школьница из Херсонской области набрала максимум баллов на "Диктанте Победы"
Нарышкин: Самая юная победительница "Диктанта Победы" — школьница из Херсонщины
"Диктант Победы". Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Четырнадцатилетняя Юлия из Херсонской области смогла набрать максимальные 25 баллов и оказалась самым молодым победителем "Диктанта Победы – 2024". Об этом рассказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Особенно приятно, что половина из тех, кто набрал максимальные 25 баллов, — это молодые люди, школьники, студенты", — отметил он в беседе с журналистами, комментируя итоги конкурса.
При этом Нарышкин подчеркнул, что организаторы преследовали цель не создать серьёзное соревнование по истории, а хотели предоставить всем желающим шанс проверить собственные знания о периоде Великой Отечественной войны.
Напомним, в 2024 году "Единая Россия" провела "Диктант Победы" уже в шестой раз. Международная просветительско-патриотическая акция состоялась 26 апреля. К конкурсу присоединились не только граждане РФ, но и жители 56 стран.