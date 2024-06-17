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14-летняя школьница из Херсонской области набрала максимум баллов на "Диктанте Победы"

Нарышкин: Самая юная победительница "Диктанта Победы" — школьница из Херсонщины

17 июня, 10:22
"Диктант Победы". Обложка © ТАСС / Егор Алеев

"Диктант Победы". Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Четырнадцатилетняя Юлия из Херсонской области смогла набрать максимальные 25 баллов и оказалась самым молодым победителем "Диктанта Победы – 2024". Об этом рассказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Особенно приятно, что половина из тех, кто набрал максимальные 25 баллов, — это молодые люди, школьники, студенты", — отметил он в беседе с журналистами, комментируя итоги конкурса.

При этом Нарышкин подчеркнул, что организаторы преследовали цель не создать серьёзное соревнование по истории, а хотели предоставить всем желающим шанс проверить собственные знания о периоде Великой Отечественной войны.

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Напомним, в 2024 году "Единая Россия" провела "Диктант Победы" уже в шестой раз. Международная просветительско-патриотическая акция состоялась 26 апреля. К конкурсу присоединились не только граждане РФ, но и жители 56 стран.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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