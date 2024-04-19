Почта России выпустит марку, посвящённую акции "Диктант Победы"
Почта России собирается выпустить марку, которая посвящена акции "Диктант Победы". Гашение состоится на главной площадке акции — в Музее Победы в Москве, сообщили в пресс-службе политической партии "Единая Россия".
"Мы посчитали, что международная акция "Диктант Победы", которую в этом году мы проводим в шестой раз и которая стала самым масштабным в мире тестом на знание истории Великой Отечественной войны, заслуживает быть отмеченной на почтовой миниатюре", — подчеркнул координатор партийного проекта "Историческая память", председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
В пресс-службе организации добавили, что география и число участников "Диктанта Победы" растут ежегодно. Хинштейн дополнил, что почтовые марки будут способствовать популяризации этой акции.
"Диктант Победы" является тестированием на знание истории войны. В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия. А 24 апреля в Москве на Гоголевском бульваре откроется фотовыставка, посвящённая акции. В этом году "Диктант Победы" напишут на более чем 26 тысячах площадок, почти 200 из них создано в 58 странах мира.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин