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19 апреля, 13:54

Почта России выпустит марку, посвящённую акции "Диктант Победы"

Почта России собирается выпустить марку, которая посвящена акции "Диктант Победы". Гашение состоится на главной площадке акции — в Музее Победы в Москве, сообщили в пресс-службе политической партии "Единая Россия".

"Мы посчитали, что международная акция "Диктант Победы", которую в этом году мы проводим в шестой раз и которая стала самым масштабным в мире тестом на знание истории Великой Отечественной войны, заслуживает быть отмеченной на почтовой миниатюре", — подчеркнул координатор партийного проекта "Историческая память", председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

В пресс-службе организации добавили, что география и число участников "Диктанта Победы" растут ежегодно. Хинштейн дополнил, что почтовые марки будут способствовать популяризации этой акции.

ДНР 26 апреля откроет 146 площадок для написания "Диктанта Победы"
ДНР 26 апреля откроет 146 площадок для написания "Диктанта Победы"

"Диктант Победы" является тестированием на знание истории войны. В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия. А 24 апреля в Москве на Гоголевском бульваре откроется фотовыставка, посвящённая акции. В этом году "Диктант Победы" напишут на более чем 26 тысячах площадок, почти 200 из них создано в 58 странах мира.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Дарья Нарыкова
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