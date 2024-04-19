Почта России выпустит марку, посвящённую акции "Диктант Победы"

Почта России собирается выпустить марку, которая посвящена акции "Диктант Победы". Гашение состоится на главной площадке акции — в Музее Победы в Москве, сообщили в пресс-службе политической партии "Единая Россия".

"Мы посчитали, что международная акция "Диктант Победы", которую в этом году мы проводим в шестой раз и которая стала самым масштабным в мире тестом на знание истории Великой Отечественной войны, заслуживает быть отмеченной на почтовой миниатюре", — подчеркнул координатор партийного проекта "Историческая память", председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

В пресс-службе организации добавили, что география и число участников "Диктанта Победы" растут ежегодно. Хинштейн дополнил, что почтовые марки будут способствовать популяризации этой акции.