ДНР 26 апреля откроет 146 площадок для написания "Диктанта Победы"
Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — "Диктант победы" — пройдет в ДНР 26 апреля на 146 площадках. Об этом сегодня сообщили в Донецком региональном отделении партии "Единая Россия".
"Для написания "Диктанта Победы" в Донецкой Народной Республике будет открыто 146 площадок", — отметили в отделении.
"Диктант победы" представляет собой тестирование на знание истории войны. В этом году блок вопросов посветят 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия. А 24 апреля в Москве на Гоголевском бульваре откроется фотовыставка, посвящённая акции. Посетители смогут узнать её историю, географию и увидеть уникальные площадки, где пишется диктант, который, кстати, будет переведён на пять языков, среди которых китайский, английский, французский, испанский и арабский.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков