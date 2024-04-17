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17 апреля, 13:44

ДНР 26 апреля откроет 146 площадок для написания "Диктанта Победы"

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — "Диктант победы" — пройдет в ДНР 26 апреля на 146 площадках. Об этом сегодня сообщили в Донецком региональном отделении партии "Единая Россия".

"Для написания "Диктанта Победы" в Донецкой Народной Республике будет открыто 146 площадок", — отметили в отделении.

ЕР: В 2024 году "Диктант Победы" напишут на более чем 26 тысячах площадок
ЕР: В 2024 году "Диктант Победы" напишут на более чем 26 тысячах площадок

"Диктант победы" представляет собой тестирование на знание истории войны. В этом году блок вопросов посветят 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия. А 24 апреля в Москве на Гоголевском бульваре откроется фотовыставка, посвящённая акции. Посетители смогут узнать её историю, географию и увидеть уникальные площадки, где пишется диктант, который, кстати, будет переведён на пять языков, среди которых китайский, английский, французский, испанский и арабский.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина
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