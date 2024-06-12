Участники кадровой программы "Время героев" продолжат учёбу в мастерской "Сенеж"
Участники первого потока программы "Время героев" в ходе обучения на ледоколе. Обложка © Telegram / Время героев
Участники первого потока президентской программы "Время героев" продолжат учёбу в мастерской управления "Сенеж", этот этап продлится до 29 июня. Как известно, в среду, 12 июня, слушатели завершили экспедицию к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы", которая стала частью первого модуля магистерской программы обучения. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что полученные в ходе обучения на ледоколе знания останутся с участниками навсегда.
"Такой опыт, несомненно, был полезным для всех участников. Интенсивная, насыщенная учёба шла с утра и до позднего вечера, при этом ребята находились в максимально непривычных условиях", — приводит его слова пресс-служба программы.
Комиссаров отметил, что участники ежедневно изучали основы госуправления, нацпроекты, опыт трансформации крупных компаний, а также проходили личностно-профессиональную диагностику и занимались в рамках мастерской проектного управления.
Участники первого потока программы "Время героев" в ходе обучения на ледоколе. Фото © Telegram / Время героев
В свою очередь участник Артём Николаев уточнил, что учёба на ледоколе была напряжённой, а процесс организовали на высочайшем уровне. По его словам, сразу видно, что программа находится на контроле у руководства страны.
"Учёба очень напряжённая. Порой думаю, что на передовой было легче. Только что нас учили публичным выступлениям, мы практиковались в этом и вот уже говорим о реализации нацпроектов или освоении Северного морского пути. Это заставляет концентрироваться, всё время быть максимально собранным", — отметил Артём.
Высокая интенсивность обучения, которая в рамках экспедиции на ледоколе не снизилась, а, наоборот, возросла, также восхитила участницу Марию. По словам девушки, самое главное — это то, что все 83 участника — теперь одна большая команда. Она добавила, что в процессе обучения было много практической работы по взаимодействию друг с другом. Другой участник, Антон Шорохов, указал на высокий уровень как преподавателей, так и приглашённых спикеров, которые, по его словам, — "вообще космос".
Участники первого потока программы "Время героев" в ходе обучения на ледоколе. Фото © Telegram / Время героев
Как сообщал Life.ru, 10 июня участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Один из них рассказал, что на ледоколе испытал непередаваемые эмоции. По его словам, на Северном полюсе чувствуется величие Родины. Напомним, в путешествие к Северному полюсу отправились 83 участника СВО, проходящие программу обучения "Время героев", которая реализуется по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на переподготовку высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.