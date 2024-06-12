Участники кадровой программы "Время героев" продолжат учёбу в мастерской "Сенеж"

Участники первого потока президентской программы "Время героев" продолжат учёбу в мастерской управления "Сенеж", этот этап продлится до 29 июня. Как известно, в среду, 12 июня, слушатели завершили экспедицию к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы", которая стала частью первого модуля магистерской программы обучения. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что полученные в ходе обучения на ледоколе знания останутся с участниками навсегда.

"Такой опыт, несомненно, был полезным для всех участников. Интенсивная, насыщенная учёба шла с утра и до позднего вечера, при этом ребята находились в максимально непривычных условиях", — приводит его слова пресс-служба программы.

Комиссаров отметил, что участники ежедневно изучали основы госуправления, нацпроекты, опыт трансформации крупных компаний, а также проходили личностно-профессиональную диагностику и занимались в рамках мастерской проектного управления.

Участники первого потока программы "Время героев" в ходе обучения на ледоколе. Фото © Telegram / Время героев

В свою очередь участник Артём Николаев уточнил, что учёба на ледоколе была напряжённой, а процесс организовали на высочайшем уровне. По его словам, сразу видно, что программа находится на контроле у руководства страны.

"Учёба очень напряжённая. Порой думаю, что на передовой было легче. Только что нас учили публичным выступлениям, мы практиковались в этом и вот уже говорим о реализации нацпроектов или освоении Северного морского пути. Это заставляет концентрироваться, всё время быть максимально собранным", — отметил Артём.

Высокая интенсивность обучения, которая в рамках экспедиции на ледоколе не снизилась, а, наоборот, возросла, также восхитила участницу Марию. По словам девушки, самое главное — это то, что все 83 участника — теперь одна большая команда. Она добавила, что в процессе обучения было много практической работы по взаимодействию друг с другом. Другой участник, Антон Шорохов, указал на высокий уровень как преподавателей, так и приглашённых спикеров, которые, по его словам, — "вообще космос".

Участники первого потока программы "Время героев" в ходе обучения на ледоколе. Фото © Telegram / Время героев