Более половины участников "Школы губернаторов" возглавили регионы России

Более половины выпускников и участников кадровой программы "Школы губернаторов" РАНХиГС встали во главе российских регионов, а пять из них вошли в обновлённый состав правительства. Об этом ТАСС рассказал ректор академии Алексей Комиссаров.

"В новом составе губернаторского корпуса из 89 руководителей региона 52 — выпускники и участники "Школы губернаторов" Президентской академии РАНХиГС. Ещё пять участников "Программы кадрового резерва" вошли в состав Правительства России в качестве министров. На мой взгляд, это выдающийся результат. Мы очень гордимся достижениями наших выпускников и участников программ", — сказал он.

Комиссаров выразил уверенность, что полученные знания и опыт позволят губернаторам и министрам качественно и эффективно работать в новом статусе на благо России.