Более половины участников "Школы губернаторов" возглавили регионы России
Более половины выпускников и участников кадровой программы "Школы губернаторов" РАНХиГС встали во главе российских регионов, а пять из них вошли в обновлённый состав правительства. Об этом ТАСС рассказал ректор академии Алексей Комиссаров.
"В новом составе губернаторского корпуса из 89 руководителей региона 52 — выпускники и участники "Школы губернаторов" Президентской академии РАНХиГС. Ещё пять участников "Программы кадрового резерва" вошли в состав Правительства России в качестве министров. На мой взгляд, это выдающийся результат. Мы очень гордимся достижениями наших выпускников и участников программ", — сказал он.
Комиссаров выразил уверенность, что полученные знания и опыт позволят губернаторам и министрам качественно и эффективно работать в новом статусе на благо России.
Напомним, ранее лидер России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в Кемеровской, Калининградской, Курской, Тульской областях и Хабаровском крае. Предыдущие главы ушли на повышение в новый состав правительства и Администрацию Президента РФ. А из новых двое — выпускники "школы губернаторов", а двое прямо сейчас проходят обучение.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).
ТАСС / Максим Стулов