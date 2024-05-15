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Регион
15 мая, 15:57

Более половины участников "Школы губернаторов" возглавили регионы России

Более половины выпускников и участников кадровой программы "Школы губернаторов" РАНХиГС встали во главе российских регионов, а пять из них вошли в обновлённый состав правительства. Об этом ТАСС рассказал ректор академии Алексей Комиссаров.

"В новом составе губернаторского корпуса из 89 руководителей региона 52 — выпускники и участники "Школы губернаторов" Президентской академии РАНХиГС. Ещё пять участников "Программы кадрового резерва" вошли в состав Правительства России в качестве министров. На мой взгляд, это выдающийся результат. Мы очень гордимся достижениями наших выпускников и участников программ", — сказал он.

Комиссаров выразил уверенность, что полученные знания и опыт позволят губернаторам и министрам качественно и эффективно работать в новом статусе на благо России.

Путин рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов
Путин рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов

Напомним, ранее лидер России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в Кемеровской, Калининградской, Курской, Тульской областях и Хабаровском крае. Предыдущие главы ушли на повышение в новый состав правительства и Администрацию Президента РФ. А из новых двое выпускники "школы губернаторов", а двое прямо сейчас проходят обучение.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).

Обложка ©

ТАСС / Максим Стулов

Александра Вишнякова
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