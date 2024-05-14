Путин рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов
Глава государства Владимир Путин рассчитывает на то, что новые министры из числа бывших губернаторов применят свои навыки с максимальным эффектом. Об этом он высказался на встрече с членами правительства России.
Путин на встрече в Кремле напомнил, что в состав нового правительства вошли четыре министра из числа экс-губернаторов. Глава государства назвал их известными людьми с хорошим опытом.
"Очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации для того, чтобы решить задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства, с максимальным эффектом", — заявил Путин.
Напомним, что новый состав правительства пополнили четверо губернаторов. Так, губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв возглавил Минэнерго, Антон Алиханов из Калининградской области теперь будет руководить Минпромторгом, глава Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв перешёл на работу в Министерство спорта. Сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина.
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