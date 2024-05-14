Путин рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов

Глава государства Владимир Путин рассчитывает на то, что новые министры из числа бывших губернаторов применят свои навыки с максимальным эффектом. Об этом он высказался на встрече с членами правительства России.

Путин на встрече в Кремле напомнил, что в состав нового правительства вошли четыре министра из числа экс-губернаторов. Глава государства назвал их известными людьми с хорошим опытом.

"Очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации для того, чтобы решить задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства, с максимальным эффектом", — заявил Путин.