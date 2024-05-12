Врио губернатора Курской области назначен первый замглавы региона Смирнов

Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен первый замглавы региона Алексей Смирнов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Роман Старовойт, ранее возглавлявший область, может занять пост министра транспорта РФ.

"До иных распоряжений и.о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель Правительства Курской области Алексей Смирнов", — уточняется в тексте.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. Губернатор Курской области Роман Старовойт был представлен как кандидат на должность министра транспорта страны. Сегодня, 12 мая, Дума утвердила новый состав кабмина, в том числе одобрена кандидатура Старовойта.