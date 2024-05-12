Первый вице-губернатор Хабаровского края Никитин назначен врио главы региона

Исполнять обязанности врио губернатора Хабаровского края с 12 мая будет первый заместитель главы региона Александр Никитин. Об этом сообщил в телеграм-канале Михаил Дегтярёв, ранее возглавлявший край, но сейчас выдвинутый на пост министра спорта РФ.