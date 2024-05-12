Первый вице-губернатор Хабаровского края Никитин назначен врио главы региона
Александр Никитин. Обложка © Губернатор и Правительство Хабаровского края
Исполнять обязанности врио губернатора Хабаровского края с 12 мая будет первый заместитель главы региона Александр Никитин. Об этом сообщил в телеграм-канале Михаил Дегтярёв, ранее возглавлявший край, но сейчас выдвинутый на пост министра спорта РФ.
"По моему распоряжению врио губернатора согласно уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений. Органы власти и все службы региона работают штатно", — отмечается в тексте.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Позже стало известно, что Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. В частности, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв предлагается на пост нового министра спорта РФ. Также федеральными министрами могут стать главы Кемеровской и Калининградской областей. А выборы губернаторов в эти регионы должны состояться в сентябре 2024 года.