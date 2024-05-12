Володин назвал профессионалами кандидатов в вице-премьеры России 12 мая, 07:57 Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал профессионалами с большим опытом работы кандидатов, которые были предложены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в качестве своих заместителей и на должности федеральных министров.

"Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди. Мы с вами видим системный подход. Поглядите: там, где был результат у профильного министра, — предложение рассмотреть его на должность заместителя председателя правительства", — сказал спикер ГД журналистам.

В пример Володин привёл Дмитрия Патрушева и Виталия Савельева — глав Минсельхоза и Минтранса в прежнем составе правительства, которых премьер Михаил Мишустин предложил назначить вице-премьерами.

Напомним, 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства, как того требует конституция страны. Денис Мантуров предлагается на пост вице-премьера по вопросам промышленности. Минпромторг может возглавить Антон Алиханов. Вице-премьером по сельскому хозяйству и АПК выдвинут Дмитрий Патрушев. Координировать цифровое развитие, связь и работу ФАС предложено Дмитрию Григоренко. Также изменения ожидаются в Минсельхозе, Минобрнауки, Минспорте, Минэкономики. Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, предположительно, останутся вице-премьерами.

Авторы Татьяна Миссуми