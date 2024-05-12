Депутаты Госдумы будут обсуждать кандидатуры вице-премьеров более 6 часов
Володин: Госдуме нужно более 6 часов на обсуждение кандидатур вице-премьеров
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижней палате парламента потребуется более шести часов на обсуждение кандидатур вице-премьеров на сегодняшнем заседании. Депутаты начнут рассмотрение состава нового кабмина в 12:00.
"Мы посмотрели хронометраж. У нас получается, что для того, чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, ГД потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета", — рассказал Володин.
Он объяснил, что кандидатам в состав нового кабмина надо будет убедить депутатов, что они справятся с поставленными задачами. Спикер Думы не исключает острых дискуссий.
11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства, как того требует конституция страны. Так, например, первым вице-премьером по вопросам промышленности предлагается утвердить Дениса Мантурова. Также изменения ожидаются в Минсельхозе, Минобрнауки, Минспорте, Минэкономики. Кадровые перестановки могут произойти и среди губернаторов. Выборы новых вместо предложенных в кабмин могут пройти в сентябре.
Shutterstock / FOTODOM