Депутаты Госдумы будут обсуждать кандидатуры вице-премьеров более 6 часов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижней палате парламента потребуется более шести часов на обсуждение кандидатур вице-премьеров на сегодняшнем заседании. Депутаты начнут рассмотрение состава нового кабмина в 12:00.

"Мы посмотрели хронометраж. У нас получается, что для того, чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, ГД потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета", — рассказал Володин.