"Эсеры" не поддержат 11 из 26 кандидатур в новый кабмин

Фракция "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) решила не поддерживать 11 из 26 кандидатур в состав нового кабмина во время голосования 12 мая. Об этом сообщил журналистам лидер "эсеров" Сергей Миронов.

"Фракция "Справедливая Россия – За правду" не поддержит почти половину кандидатур, 11 из 26. И у нас есть на то веские основания", — сказал Миронов через свою пресс-службу.