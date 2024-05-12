"Эсеры" не поддержат 11 из 26 кандидатур в новый кабмин
Миронов заявил, что фракция СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новый кабмин
Лидер СРЗП Сергей Миронов. Обложка © Telegram / Сергей Миронов
Фракция "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) решила не поддерживать 11 из 26 кандидатур в состав нового кабмина во время голосования 12 мая. Об этом сообщил журналистам лидер "эсеров" Сергей Миронов.
"Фракция "Справедливая Россия – За правду" не поддержит почти половину кандидатур, 11 из 26. И у нас есть на то веские основания", — сказал Миронов через свою пресс-службу.
По его словам, "эсеры" воздержатся от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина, на должность министра строительства Ирека Файзуллина, на пост вице-премьера Татьяны Голиковой и на пост министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства, как того требует конституция страны. Так, например, первым вице-премьером по вопросам промышленности предлагается утвердить Дениса Мантурова. Также изменения ожидаются в Минсельхозе, Минобрнауки, Минспорте, Минэкономики. Кадровые перестановки могут произойти и среди губернаторов. Выборы новых вместо предложенных в кабмин могут пройти в сентябре.