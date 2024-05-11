В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и федеральных министров. Соответствующую информацию председатель палаты Вячеслав Володин поручил донести до всех депутатов, сообщили в пресс-службе ГД.

"В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)," — говорится в сообщении.