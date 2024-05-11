В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров
В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и федеральных министров. Соответствующую информацию председатель палаты Вячеслав Володин поручил донести до всех депутатов, сообщили в пресс-службе ГД.
"В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)," — говорится в сообщении.
Володин также отметил, что расширенные заседания комитетов ГД пройдут 12 мая. Кандидаты должны будут представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной думы.
Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства, как того требует конституция страны. Так, например, первым вице-премьером по вопросам промышленности предлагается утвердить Дениса Мантурова. Также изменения ожидаются в Минсельхозе, Минобрнауки, Минспорте, Минэкономики. Кадровые перестановки могут произойти и среди губернаторов. Выборы новых вместо предложенных в кабмин могут пройти в сентябре.
Life.ru