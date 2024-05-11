Путин утвердил структуру нового Правительства России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Об этом сообщили в Кремле. Согласно новому документу, у премьер-министра России Михаила Мишустина будет десять заместителей.
"В соответствии с пунктом "б1" статьи 83 и статьёй 112 Конституции РФ и Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ "О Правительстве РФ" постановляю: установить, что председатель Правительства Российской Федерации имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя", — говорится в тексте указа.
Кроме того, там уточняется, что полномочный представитель российского лидера в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата премьера будут иметь статус заместителей председателя правительства.
Ранее Life.ru рассказывал, что Правительство России сложило полномочия после избрания Путина президентом. Накануне депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России по предложению российского лидера. За проголосовали 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто. Позже Мишустина в должности главы кабмина утвердил и сам президент.