Путин утвердил структуру нового Правительства России

Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Об этом сообщили в Кремле. Согласно новому документу, у премьер-министра России Михаила Мишустина будет десять заместителей.

"В соответствии с пунктом "б1" статьи 83 и статьёй 112 Конституции РФ и Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ "О Правительстве РФ" постановляю: установить, что председатель Правительства Российской Федерации имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя", — говорится в тексте указа.