Политолог раскрыл причины переизбрания Мишустина на пост главы Правительства РФ

Выдвинув кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра, президент России Владимир Путин фиксирует стабильность курса развития РФ. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Александр Рудаков.

Он отметил, что сформулированные премьером Мишустиным в ходе процедуры утверждения в Госдуме цели нового правительства, в том числе укрепление экономики, сбережение народа, обеспечение технологического суверенитета и обеспечение благосостояния граждан, а также сбаласированное развитие регионов, тесно связаны с положениями президентского указа о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Таким образом, пояснил Рудаков, реализация обозначенных главой государства национальных целей развития России в следующую шестилетку — основная задача правительства.

За прошедшие четыре года правительство Мишустина столкнулось с острейшими кризисами — это и пандемия, и экономическая агрессия Запада, и беспрецедентные санкции. Из всех этих кризисных ситуаций правительство вышло достойно. Политолог Александр Рудаков

"На предстоящие шесть лет в России запланированы масштабные инвестиции для укрепления кадровой базы, промышленной, социальной сферы. Очевидно, президент ждёт от главы правительства результативных действий в рамках реализации поставленных задач", — добавил эксперт.