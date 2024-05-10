Политолог раскрыл причины переизбрания Мишустина на пост главы Правительства РФ
Рудаков: Президент ждёт от Мишустина решения поставленных задач
Михаил Мишустин. Обложка © Правительство России
Выдвинув кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра, президент России Владимир Путин фиксирует стабильность курса развития РФ. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Александр Рудаков.
Он отметил, что сформулированные премьером Мишустиным в ходе процедуры утверждения в Госдуме цели нового правительства, в том числе укрепление экономики, сбережение народа, обеспечение технологического суверенитета и обеспечение благосостояния граждан, а также сбаласированное развитие регионов, тесно связаны с положениями президентского указа о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Таким образом, пояснил Рудаков, реализация обозначенных главой государства национальных целей развития России в следующую шестилетку — основная задача правительства.
За прошедшие четыре года правительство Мишустина столкнулось с острейшими кризисами — это и пандемия, и экономическая агрессия Запада, и беспрецедентные санкции. Из всех этих кризисных ситуаций правительство вышло достойно.
Политолог Александр Рудаков
"На предстоящие шесть лет в России запланированы масштабные инвестиции для укрепления кадровой базы, промышленной, социальной сферы. Очевидно, президент ждёт от главы правительства результативных действий в рамках реализации поставленных задач", — добавил эксперт.
Напомним, правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. На данный момент формируется новый кабмин. Сегодня депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России по предложению Путина. За проголосовали 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто. Российский лидер также утвердил Мишустина в должности председателя.