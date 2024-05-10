Мишустин обещал разобраться с министрами, не отвечающими на звонки из Госдумы

И.о. премьер-министра России Михаил Мишустин пообещал разобраться с членами правительства, которые игнорируют звонки от депутатов Госдумы. Тему поднял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который пожаловался во время пленарного заседания, что парламентарии не могут дозвониться до некоторых министров.

Мишустин пообещал разобраться с министрами, которые не отвечают на звонки из Госдумы. Видео © Telegram / Дума ТВ

"Если кто кому не перезвонил, даже исполняющий обязанности, сегодня же разберёмся. Просьба список сделать", — сказал Мишустин в ответ на упрёк Володина. Слова политика вызвали смех и аплодисменты у депутатов.