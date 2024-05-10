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10 мая, 12:48

Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

Необходимо разработать новый подход для определения контрольных цифр приёма в российские вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, чью кандидатуру президент Владимир Путин внёс на пост главы правительства.

"Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приёма в вузы. Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом", — заявил Мишустин во время своего выступления в Госдуме.

Он также упомянул рост спроса на рабочие профессии и необходимость подготовить миллион таких специалистов. По словам Мишустина, они определят будущее предприятий.

"Это компетентные кадры, которые осваивают современное оборудование, применяют новейшие методики. И главное, в любое время востребованы. А это означает стабильный доход и возможности для карьерного роста", — считает кандидат на пост премьер-министра.

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Ранее Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. По словам главы государства, на своей должности Мишустин проявил высокий профессионализм и хорошие рабочие результаты, несмотря на сложность нынешних обстоятельств.

Обложка ©

ТАСС / Александр Астафьев

Владимир Озеров
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