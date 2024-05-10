Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

Необходимо разработать новый подход для определения контрольных цифр приёма в российские вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, чью кандидатуру президент Владимир Путин внёс на пост главы правительства.

"Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приёма в вузы. Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом", — заявил Мишустин во время своего выступления в Госдуме.

Он также упомянул рост спроса на рабочие профессии и необходимость подготовить миллион таких специалистов. По словам Мишустина, они определят будущее предприятий.