Выборы новых губернаторов вместо предложенных в кабмин могут пройти в сентябре

Если глав Хабаровского края, Кемеровской и Калининградской областей изберут на должности министров, то новых губернаторов будут выбирать в сентябре. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

"Выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре", — сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, что это будет сделано в соответствии с федеральным законом.