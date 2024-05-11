Выборы новых губернаторов вместо предложенных в кабмин могут пройти в сентябре
Если глав Хабаровского края, Кемеровской и Калининградской областей изберут на должности министров, то новых губернаторов будут выбирать в сентябре. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.
"Выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре", — сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, что это будет сделано в соответствии с федеральным законом.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Позже стало известно, что Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Теперь министром промышленности и торговли планируют поставить губернатора Калининградской области Антона Алиханова, министром энергетики выдвинут глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта РФ.
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