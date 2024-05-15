Путин назначил врио губернатора в пяти регионах

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернатора в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Калининградскую область возглавил Алексей Беспрозванных, Курскую — Алексей Смирнов, Тульскую — Дмитрий Миляев, Кемеровскую — Илья Середюк, а Хабаровский край — Дмитрий Демешин.

Стоит отметить, что Беспрозванных является выпускником первого потока "школы губернаторов", Демешин — выпускник третьего потока "школы губернаторов", а Смирнов и Середюк прямо сейчас проходят обучение на шестом потоке "школы".

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).