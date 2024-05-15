Путин назначил врио губернатора в пяти регионах
Путин подписал указы о назначении врио губернатора в пяти регионах
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернатора в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Калининградскую область возглавил Алексей Беспрозванных, Курскую — Алексей Смирнов, Тульскую — Дмитрий Миляев, Кемеровскую — Илья Середюк, а Хабаровский край — Дмитрий Демешин.
Стоит отметить, что Беспрозванных является выпускником первого потока "школы губернаторов", Демешин — выпускник третьего потока "школы губернаторов", а Смирнов и Середюк прямо сейчас проходят обучение на шестом потоке "школы".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).
Напомним, бывшие губернаторы вышеуказанных регионов были утверждены на новые должности. Так, экс-глава Кемеровской области Сергей Цивилёв стал министром энергетики, Антон Алиханов из Калининградской области отныне будет руководить Минпромторгом, глава Курской области Роман Старовойт — Минтрансом, а Михаил Дегтярёв из Хабаровского края стал министром спорта. А губернатор Тульской области Алексей Дюмин будет помощником президента России. Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами кабмина.