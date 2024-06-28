Путин нашёл общую черту у выпускников "школы губернаторов" – желание служить России
Путин: РФ рассчитывает на выпускников "школы губернаторов" для достижения целей
Служение России подразумевает возложение на управленцев огромной ответственности, страна рассчитывает на молодых профессионалов при достижении поставленных задач, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.
По словам российского лидера, у всех выпускников управленческих факультетов есть нечто общее, а именно — подлинное желание служить своей стране и посвятить ей всю свою жизнь.
"Такое служение предполагает огромную ответственность, поэтому и требования к вам как к коллегам, доверие и ожидания самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата", — подчеркнул глава государства.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).
Ранее Владимир Путин поздравил выпускников школ, обратившись к ним с напутствием на будущее. По словам президента, самым главным в жизни является реализация собственного призвания. Он также выразил уверенность в том, что это поколение сможет продолжить все самые лучшие семейные традиции и выстроит своё собственное "прекрасное далёко".
Life.ru