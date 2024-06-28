Путин нашёл общую черту у выпускников "школы губернаторов" – желание служить России

Служение России подразумевает возложение на управленцев огромной ответственности, страна рассчитывает на молодых профессионалов при достижении поставленных задач, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

По словам российского лидера, у всех выпускников управленческих факультетов есть нечто общее, а именно — подлинное желание служить своей стране и посвятить ей всю свою жизнь.

"Такое служение предполагает огромную ответственность, поэтому и требования к вам как к коллегам, доверие и ожидания самые высокие. Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину ради достижения общего результата", — подчеркнул глава государства.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС).