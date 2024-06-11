Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП в России на 2024–2025 годы

Всемирный банк (ВБ) внёс правки в свои прогнозы относительно роста ВВП России в 2024–2025 годах. Теперь организация ожидает повышения показателей. Об этом сказано в июньском докладе ВБ, посвящённом перспективам развития мировой экономики.

Согласно тексту документа, в 2024-м экономика России вырастет на 2,9%, в 2025-м — на 1,4%, а в 2026-м — на 1,1%. В апреле, по оценкам ВБ, рост экономических показателей РФ должен был составить в 2024 году 2,2%, в 2025-м — 1,1%.