Всемирный банк опубликовал мрачный прогноз для Палестины

Дефицит бюджета Палестинской национальной администрации возрастёт вдвое в течение ближайших месяцев и достигнет суммы в 1,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространённом сообщении Всемирного банка (ВБ), который предупреждает о повышающемся риске финансового коллапса.

По сведениям организации, доходы Палестины существенно упали. Основными причинами тому стали стремительное снижение количества трансфертов и масштабное падение экономической активности.

"По состоянию на конец 2023 года финансовый разрыв между объёмом поступающих доходов и суммой, необходимой для финансирования государственных расходов, достиг 682 миллионов долларов США. По прогнозам, в ближайшие месяцы этот разрыв удвоится и достигнет 1,2 миллиарда долларов", — сказано в прогнозе ВБ.

Всемирный банк считает, что у Палестины остался единственный вариант финансирования автономии, на который до сих пор можно полагаться. Под этим подразумевается наращивание объёмов иностранной помощи и дальнейшее накапливание задолженностей перед чиновниками.

Первые месяцы текущего года стали чередой непрерывных потрясений для экономики Палестины. Перспективы на оставшуюся часть 2024-го неясны, прогнозы говорят о том, что экономический спад продолжится и составит 6,5–9,6%, резюмировал Всемирный банк.