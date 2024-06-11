В Росфинмониторинге озвучили позицию по регуляции майнинга в России

Росфинмониторинг считает необходимым включение майнинговых пулов в российскую систему противодействия легализации незаконных доходов (так называют объединения майнеров крипты, которые собрались в группу для совместной добычи цифровых валют. — Прим. Life.ru). Такие пулы занимаются майнингом в интересах третьих лиц, что является посредничеством, которое должно регулироваться, заявил на ПМЭФ статс-секретарь и заместитель главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

"С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему — как правило, эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию", — цитирует РИА "Новости" ответ представителя ведомства на вопрос о том, какова позиция Росфинмониторинга в отношении регулирования майнинга.

Собеседник агентства добавил, что в Госдуму уже были внесены две соответствующие инициативы — одна из них касается регуляции оборота криптовалют для трансграничных расчётов, предусмотренных экспериментальным правовым режимом, тогда как вторая определяет нормы майнинговой деятельности. Росфинмониторинг одобряет концепции обоих законопроектов, так как они сделают вышеперечисленные операции с криптой более прозрачными.

Предполагается, что операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс процедур, похожий на те, что проводятся в банках, объяснил Негляд. То есть обе участвующие в операции стороны будут идентифицироваться, их будут проверять на подозрительную активность с возможностью отказать в транзакции, если она будет оценена как высокорисковая. Кроме того, планируется хранить информацию о таких операциях и ответы на запросы о них от финансовой разведки. Заместитель руководителя Росфинмониторинга выразил надежду, что парламент одобрит оба проекта на ближайшей сессии.