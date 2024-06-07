"То же самое, что запретить Интернет": Минфин выступил против запрета криптовалюты в России

Запрет на использование криптовалюты принесёт России больше вреда, чем пользы. Соответствующее заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сделал заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его мнению, криптовалюту следует не запрещать, а регулировать.

"Это то же самое, что запретить Интернет. Он существует, он работает, им пользуются. Если запретить [криптовалюту], это принесёт гораздо больше негативных последствий, чем легализация и установление чётких правил работы с цифровыми валютами. Поэтому запрещать криптовалюты не нужно. Но их надо регулировать", — приводит kp.ru слова Чебескова.

Замминистра отметил, что процесс регулирования криптовалют проходит постепенно. Так, сначала в стране будут контролировать майнинг и использование цифровых средств для внешнеэкономической деятельности. Получив эти данные, власти будут принимать дальнейшие шаги в вышеуказанном направлении, резюмировал Чебесков.