ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 13:25

"То же самое, что запретить Интернет": Минфин выступил против запрета криптовалюты в России

Замминистра финансов Чебесков: Запрет на криптовалюту принесёт много вреда

Запрет на использование криптовалюты принесёт России больше вреда, чем пользы. Соответствующее заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сделал заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его мнению, криптовалюту следует не запрещать, а регулировать.

"Это то же самое, что запретить Интернет. Он существует, он работает, им пользуются. Если запретить [криптовалюту], это принесёт гораздо больше негативных последствий, чем легализация и установление чётких правил работы с цифровыми валютами. Поэтому запрещать криптовалюты не нужно. Но их надо регулировать", — приводит kp.ru слова Чебескова.

Замминистра отметил, что процесс регулирования криптовалют проходит постепенно. Так, сначала в стране будут контролировать майнинг и использование цифровых средств для внешнеэкономической деятельности. Получив эти данные, власти будут принимать дальнейшие шаги в вышеуказанном направлении, резюмировал Чебесков.

Ранее Life.ru писал, что глава Центрального банка Эльвира Набиуллина отметила, что механизм международных расчётов в цифровых валютах обязателен, однако регулятор всё так же выступает против обращения криптовалют в России.

В России предложили запретить организацию обращения криптовалют
В России предложили запретить организацию обращения криптовалют
Обложка ©

Freepik / __natalisha__

Наталья Исакова
  • Новости
  • Новости экономики
  • ПМЭФ
  • Минфин РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров