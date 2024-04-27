В России предложили запретить организацию обращения криптовалют
Депутаты Госдумы предложили запретить организацию обращения криптовалют в России
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента доработанный законопроект, регулирующий майнинговую деятельность. Согласно тексту этого документа, с 1 сентября текущего года в России предлагается запретить обращение криптовалюты.
Данная законотворческая инициатива предлагает запретить на территории РФ организацию обращения криптовалюты. В то же время хотят сделать исключения для майнинга и работы майнинг-пулов. Деятельность физических и юридических лиц в этих областях будет устанавливаться российским кабинетом министров по согласованию с Банком России.
"Учитывая риски, связанные с оборотом цифровой валюты, законопроектом предусматривается возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры", — говорится в пояснительной записке к документу.
Стоит отметить, что законопроектом предусматривается несколько мер по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе для исключения возможности её использования в преступных целях. Помимо того, для урегулирования вопросов потребления электроэнергии при майнинге в тексте документа прописано, что правительство сможет устанавливать запрет на этот вид деятельности на определённых территориях.
Ранее Life.ru писал, что об этом во время своего выступления в Госдуме высказывалась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. По её словам, механизм международных расчётов в цифровых валютах обязателен, но ЦБ РФ всё так же выступает против обращения криптовалют в России.
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