В России предложили запретить организацию обращения криптовалют

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента доработанный законопроект, регулирующий майнинговую деятельность. Согласно тексту этого документа, с 1 сентября текущего года в России предлагается запретить обращение криптовалюты.

Данная законотворческая инициатива предлагает запретить на территории РФ организацию обращения криптовалюты. В то же время хотят сделать исключения для майнинга и работы майнинг-пулов. Деятельность физических и юридических лиц в этих областях будет устанавливаться российским кабинетом министров по согласованию с Банком России.

"Учитывая риски, связанные с оборотом цифровой валюты, законопроектом предусматривается возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры", — говорится в пояснительной записке к документу.

Стоит отметить, что законопроектом предусматривается несколько мер по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе для исключения возможности её использования в преступных целях. Помимо того, для урегулирования вопросов потребления электроэнергии при майнинге в тексте документа прописано, что правительство сможет устанавливать запрет на этот вид деятельности на определённых территориях.