Платформа для изъятия криптовалют появится в России по запросу МВД

Подконтрольная государству платформа, позволяющая конфисковывать цифровую валюту в рамках уголовного делопроизводства, появится в России по запросу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Её созданием займётся Минфин, сообщила газета "Известия" со ссылкой на текст поручения.

Инициатива была предложена в рамках заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений ещё в декабре прошлого года. Результаты работ Минфин должен представить до 1 октября, сказано в документе.