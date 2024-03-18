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18 марта, 03:55

Платформа для изъятия криптовалют появится в России по запросу МВД

"Известия": Минфин создаст платформу для конфискованной криптовалюты

Подконтрольная государству платформа, позволяющая конфисковывать цифровую валюту в рамках уголовного делопроизводства, появится в России по запросу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Её созданием займётся Минфин, сообщила газета "Известия" со ссылкой на текст поручения.

Инициатива была предложена в рамках заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений ещё в декабре прошлого года. Результаты работ Минфин должен представить до 1 октября, сказано в документе.

"Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства", — гласит поручение главы МВД.

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Ранее Life.ru писал, что московский суд постановил оставить в СИЗО "королеву криптовалют" Валерию Федякину. Блогерша обвиняется в мошенничестве и спонсировании ВСУ.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Илья Пушкарев
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