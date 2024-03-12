Курс биткоина вырос до $73 тысяч и обновил рекорд

В ходе торгов стоимость биткоина достигла $73 тысяч, задав новую планку своего исторического максимума, говорят данные online-сервиса по обмену цифровых валют Binance на 17:07 мск.

Спустя всего пять минут стоимость криптовалюты снова снизилась. По состоянию на 17:14 биткоин остановился на отметке $71,785 тысячи.

Ранее экономист предупредил о рисках вложений в биткоин в период резкого роста криптовалюты. Он полагает, что курс может начать резкие скачки от низких цен к высоким, однако в долгосрочной перспективе его стоимость может вырасти до $100 тысяч.