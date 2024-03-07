Курс биткоина установит новый рекорд: Сколько будет стоить криптовалюта Растёт интерес к криптовложениям в целом и к биткоину в частности. Он установил новый исторический рекорд. Впервые с момента своего появления биткоин приближается к отметке 70 000 долларов. Что происходит на рынке и какого уровня достигнет курс криптовалюты? 6 марта, 21:39 Курс биткоина готовится побить новый исторический рекорд. Обложка © Shutterstock

Каких новостей ждут на крипторынке

5 марта биткоин продемонстрировал впечатляющую волатильность. Хотя на бирже Binance курс не превысил 69 000 долларов, на других криптобиржах был обновлён исторический максимум 2021 года. Однако затем за пять часов цена рухнула на 15%, достигнув 59 005 (Binance), а затем снова пошла в рост.

Курс биткоина сильно колеблется на биржах. Фото © Shutterstock

— Резкое падение стало холодным душем для покупателей, призванным остудить их пыл и снизить показатель экстремальной жадности. Индекс страха и жадности за сутки рухнул на 15 пунктов, до 75. Отрезвляющая коррекция обошлась участникам рынка в 1,18 млрд долларов за последние сутки. По данным CoinGlass, на четыре часа по московскому времени было ликвидировано длинных позиций на 890 млн и коротких на 288 млн долларов. Если рассматривать только позиции по BTC, то ликвидировано лонгов на 244,8 млн и шортов на 80 млн долларов, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, ажиотаж вокруг криптовалют в последние недели подогревается запуском биткоин-ETF в США. Высокий спрос на ограниченное предложение BTC подталкивает цены вверх.

— Биткоин стабильно растёт с января 2024 года и неплохо себя чувствует, заняв первую строчку по объёму торгов и привлечённых инвестиций после размещения спотовых биржевых фондов для BTC. Биткоин традиционно ориентир для остальных криптовалют. Как следствие, ожидаем похожих действий от других участников рынка блокчейна: Ethereum, Ripple, Cardano и прочих, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Вопреки тому, что рынок криптовалюты был создан как независимая альтернатива государственным денежным структурам, исключить влияние на него курсов валют нельзя. Так, на курс биткоина ощутимо влияет денежно-кредитная политика американского банковского регулятора — ФРС.

Олег Калманович отметил, что последние несколько лет Федрезерв при помощи высоких процентных ставок ведёт борьбу с инфляцией. Этой зимой цикл подошёл к своему логическому завершению: потребительские цены пошли вниз, и теперь к лету-осени начнётся обратный процесс снижения банковского интереса. На этом фоне привлекательность вложений в долларах падает, а в других, более рисковых активах — растёт. Так крипторынок получает дополнительные драйверы для роста. Уже с начала года это в полной мере проявляется на большинстве графиков цифровых активов.

Каких отметок достигнет курс биткоина

Биткоин вернулся к уровню 69 000 долларов перед апрельским халвингом (плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов). Если в течение месяца после халвинга не произойдёт коррекции в 30%, то к концу года возможен рост до 100 000 долларов. Притом что ранее ожидалось лишь восстановление до 69 000, так как после предыдущих халвингов ценам требовалось несколько месяцев коррекции. Промежуточная цель для покупателей — 75 000. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Не стоит забывать о собственных рисках. Рынок криптовалют прежде всего характеризуется крайне резкими и молниеносными движениями даже внутри одного дня. Так, коррекция, о которой мы предупреждали весь последний месяц, произошла в течение нескольких часов. Сейчас цена уже успела вернуться обратно. Сейчас, если рассматривать дальнейшие перспективы, то цене желательно хоть на какое-то время "перевести дух" и сделать небольшой "привал" у 62-го уровня. После него есть хорошие перспективы вернуться к штурму новых высот — 75 000 и 80 000 долларов за монету, — пояснил Олег Калманович.

В том, что биткоин установил очередной рекорд — 69,2 тысячи долларов, — нет ничего удивительного. Главная криптовалюта планеты в принципе стабильно растёт всё время своего существования. Подтверждение этому хотя бы тот факт, что за 2023 год биткоин демонстрировал рекордную доходность в 170%. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его прогнозам, после просадки из-за халвинга биткоин вырастет до 85 000 – 87 000 долларов. Для инвесторов это значит, что близится период, когда покупать биткоин временно станет выгоднее, а продавать — не так выгодно. Впрочем, этот период будет недолгим, и дальше биткоин продолжит рост.

— Спрос со стороны институциональных инвесторов, скупающих биткоин большими блоками, вызвал настоящее ралли на криптовалютном рынке. Но уже сейчас эксперты крипторынка обращают внимание на слабеющий спрос и ожидают коррекцию. Индекс страха и жадности усиливает эти ожидания, так как последнюю неделю находится на отметках экстремальной жадности, что также говорит о локальной перекупленности биткоина. Аналитики предполагают, что после достаточно глубокой коррекции цен рост котировок возобновится и будут достигнуты новые вершины. Ориентиром для них может служить диапазон 78 000 – 83 000 долларов, при этом достижение такого уровня вполне вероятно в течение этого года, — считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Авторы Нина Важдаева