Арестованную "королеву криптовалют" Битмаму заподозрили в финансировании ВСУ

В деле арестованной в Москве по подозрению в мошенничестве криптопредпринимательницы Валерии Федякиной, более известной как Битмама, появилось новое обвинение. Как сообщает SHOT, девушку подозревают в финансировании украинской армии.

Адвокат Валерии Федякиной рассказал о её содержании в СИЗО. Видео © LIFE

По данным телеграм-канала, 28-летняя украинка Федякина работала по следующей схеме: получала деньги в РФ и путём различных банковско-криптовалютных операций обещала вывести валюту за рубеж, получая свой процент. В апреле этого года к Битмаме обратился знакомый, который захотел инвестировать в недвижимость в Дубае. По данным следствия, Федякина предложила вложиться в её бизнес и получить выгодный 1% от общей суммы инвестиций. Мужчина дал наличными 6,7 миллиарда рублей и стал ждать обещанной прибыли, но криптопредпринимательница пропала с радаров. Также известно о ещё двух пострадавших, которые отдали Битмаме 750 миллионов рублей, чтобы перевести деньги для покупки недвижимости в Дубае.

Как считает следствие, часть украденных денег "королева криптовалют" перевела на нужды ВСУ. Против Федякиной возбуждено дело по статье "Кража". Сегодня девушка, которая находится на седьмом месяце беременности, пыталась оспорить арест, но Мосгорсуд оставил её под стражей до 15 ноября. Если девушка и дальше будет находиться в СИЗО, то после родов её разлучат с ребёнком.

Валерия Федякина на заседании суда. Фото © Тelegram / SHOT

При этом адвокат Федякиной утверждает, что его подзащитную оговорили. В беседе с Лайфом он заявил, что подозреваемая, наоборот, поддерживает спецоперацию и готова пожертвовать средства на нужды российских военных. По словам адвоката, его подзащитная уверена, что всё это — спланированная операция против неё, а Федякина и есть жертва: якобы она выводила деньги для данных клиентов из своего кармана, а те обещали вернуть, но так и не сделали этого.