"Богатые тоже плачут": Криптоэксперт объяснил, в чём разница между Битмамой и Блиновской

Бизнесвумен Валерия Федякина, также известная как Битмама, завоевала доверие средних и крупных криптообменников, так как была давно вхожа в эту среду. Об этом НСН рассказал криптоэксперт Евгений Каминский.

По его словам, свою схему, где она берёт определённую сумму, а затем возвращает её с 1% прибыли, Битмама продвигала довольно долго — больше нескольких лет. Специалист считает, что Федякина взяла семь миллиардов рублей не у одного физлица, а у минимум 50, просто они вряд ли будут это афишировать.

Причина в том, что криптовалюты в России являются тёмной сферой, не регулируемой законодательно. Специалист выразил мнение, что большинство пострадавших постараются вернуть деньги в "понятийных" или "серых" зонах. Каминский также считает, что Федякина далека от блогерши Елены Блиновской и сравнивать их нельзя.

"Они находятся в разных категориях. Если Блиновская вела свои марафоны для простых людей, желавших что-то изменить в своей жизни, то стратегия Битмамы была совсем иная. Её интересовали именно обеспеченные люди, luxury жизнь, в которую она также была вхожа. В случае с Федякиной скорее "богатые тоже плачут", чем "с миру по нитке", — заявил Каминский.

Он также дал несколько советов, как уберечь деньги от мошенников. Так, чтобы не попасться на удочку, нужно контролировать средства: знать, кому и почему вы их отдаёте и когда получите. Чтобы обезопасить себя, лучше обращаться в крупные и средние обменники, которые дорожат репутацией. Ещё один совет от эксперта — помнить, что всё, сулящее быстрые прибыли из ничего, — это мошенничество.