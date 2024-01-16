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16 января, 12:01

Суд оставил в СИЗО "королеву криптовалют" Битмаму

Суд оставил в СИЗО обвиняемую в мошенничестве бизнесвумен Федякину

Валерия Федякина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Валерия Федякина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Московский городской суд оставил под стражей блогершу Валерию Федякину, более известную как Битмама. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Апелляционная жалоба адвокатов "королевы криптовалют" осталась без удовлетворения.

"Суд оставил жалобу без удовлетворения, постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 7 декабря 2023 года без изменения", — говорится в сообщении.

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Напомним, Валерию Федякину задержали 15 сентября из-за её планов улететь в Объединённые Арабские Эмираты. Блогершу подозревают в мошенничестве на более чем семь миллиардов рублей, а также "королеву криптовалют" обвинили ещё и в финансировании ВСУ. В свою очередь адвокат Федякиной утверждает, что его клиентка поддерживает спецоперацию и готова пожертвовать средства на нужды ВС РФ. Тем временем блогерша успела родить в СИЗО.

Матвей Константинов
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