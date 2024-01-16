Суд оставил в СИЗО "королеву криптовалют" Битмаму

Московский городской суд оставил под стражей блогершу Валерию Федякину, более известную как Битмама. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Апелляционная жалоба адвокатов "королевы криптовалют" осталась без удовлетворения.