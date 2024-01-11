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11 января, 11:09

"Королева криптовалют" Битмама родила в СИЗО

Обвиняемая в мошенничестве блогер Битмама родила в больнице при СИЗО "Печатники"

Валерия Федякина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Валерия Федякина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Обвиняемая в мошенничестве блогерша Валерия Федякина, известная под псевдонимом Битмама, родила ребёнка в больнице при следственном изоляторе "Печатники", сообщает телеканал "Рен-ТВ".

"Валерия Федякина родила в больнице, которая находится при СИЗО "Печатники", — сказано в сообщении.

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Напомним, Федякину подозревают в разводе клиентов более чем на семь миллиардов рублей. Её задержали 15 сентября после того, как у правоохранителей появились данные о том, что она собралась покинуть Россию и уехать в ОАЭ, где у неё есть вид на жительство. Позже появилось новое обвинение. Теперь девушку подозревают в финансировании украинской армии. При этом адвокат Федякиной утверждает, что его подзащитную оговорили. В беседе с Лайфом он заявил, что подозреваемая, наоборот, поддерживает спецоперацию и готова пожертвовать средства на нужды российских военных.

Александра Мышляева
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