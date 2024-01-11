"Королева криптовалют" Битмама родила в СИЗО

Напомним, Федякину подозревают в разводе клиентов более чем на семь миллиардов рублей. Её задержали 15 сентября после того, как у правоохранителей появились данные о том, что она собралась покинуть Россию и уехать в ОАЭ, где у неё есть вид на жительство. Позже появилось новое обвинение. Теперь девушку подозревают в финансировании украинской армии. При этом адвокат Федякиной утверждает, что его подзащитную оговорили. В беседе с Лайфом он заявил, что подозреваемая, наоборот, поддерживает спецоперацию и готова пожертвовать средства на нужды российских военных.