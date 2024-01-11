"Королева криптовалют" Битмама родила в СИЗО
Обвиняемая в мошенничестве блогер Битмама родила в больнице при СИЗО "Печатники"
Валерия Федякина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888
Обвиняемая в мошенничестве блогерша Валерия Федякина, известная под псевдонимом Битмама, родила ребёнка в больнице при следственном изоляторе "Печатники", сообщает телеканал "Рен-ТВ".
"Валерия Федякина родила в больнице, которая находится при СИЗО "Печатники", — сказано в сообщении.
Напомним, Федякину подозревают в разводе клиентов более чем на семь миллиардов рублей. Её задержали 15 сентября после того, как у правоохранителей появились данные о том, что она собралась покинуть Россию и уехать в ОАЭ, где у неё есть вид на жительство. Позже появилось новое обвинение. Теперь девушку подозревают в финансировании украинской армии. При этом адвокат Федякиной утверждает, что его подзащитную оговорили. В беседе с Лайфом он заявил, что подозреваемая, наоборот, поддерживает спецоперацию и готова пожертвовать средства на нужды российских военных.