Набиуллина: Центробанк по-прежнему против оборота криптовалюты внутри России

Механизм международных расчётов в цифровых валютах обязателен, но ЦБ РФ всё так же выступает против обращения криптовалют в России. Об этом сообщила во время выступления в Госдуме глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.