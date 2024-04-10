Набиуллина: Центробанк по-прежнему против оборота криптовалюты внутри России
Механизм международных расчётов в цифровых валютах обязателен, но ЦБ РФ всё так же выступает против обращения криптовалют в России. Об этом сообщила во время выступления в Госдуме глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы поддерживаем использование криптовалют для международных расчётов. Мы по-прежнему не поддерживаем оборот криптовалют внутри страны", — отметила глава регулятора.
Ранее Life.ru писал, что в России появится платформа, которая будет изымать криптовалюту в рамках уголовного делопроизводства. Созданием такого ресурса займётся Минфин РФ по запросу министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
ТАСС / Карпухин Сергей