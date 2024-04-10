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10 апреля, 12:05

Набиуллина: Центробанк по-прежнему против оборота криптовалюты внутри России

Механизм международных расчётов в цифровых валютах обязателен, но ЦБ РФ всё так же выступает против обращения криптовалют в России. Об этом сообщила во время выступления в Госдуме глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы поддерживаем использование криптовалют для международных расчётов. Мы по-прежнему не поддерживаем оборот криптовалют внутри страны", — отметила глава регулятора.

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Ранее Life.ru писал, что в России появится платформа, которая будет изымать криптовалюту в рамках уголовного делопроизводства. Созданием такого ресурса займётся Минфин РФ по запросу министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Владимир Озеров
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