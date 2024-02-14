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14 февраля, 07:55

Набиуллина: Долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками не произошло

Долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками так и не произошло, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам председателя ЦБ, хоть доля возмещаемых россиянам средств и увеличилась, она всё ещё слишком мала.

"Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра ещё достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отражённых атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов", — сказала глава регулятора.

Набиуллина отметила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать, поэтому необходимо менять подходы к защите граждан от мошенников. Также она указала, что каждый четвёртый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заёмным.

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Напомним, только за третий квартал 2023 года российские банки спасли от мошенников клиентские средства на космическую сумму — почти 1,7 триллиона рублей. А уже с июля финансовые организации начнут по новой схеме возвращать гражданам похищенные средства.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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