Набиуллина: Долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками не произошло
Долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками так и не произошло, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам председателя ЦБ, хоть доля возмещаемых россиянам средств и увеличилась, она всё ещё слишком мала.
"Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра ещё достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отражённых атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов", — сказала глава регулятора.
Набиуллина отметила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать, поэтому необходимо менять подходы к защите граждан от мошенников. Также она указала, что каждый четвёртый похищенный из банков кибермошенниками рубль является заёмным.
Напомним, только за третий квартал 2023 года российские банки спасли от мошенников клиентские средства на космическую сумму — почти 1,7 триллиона рублей. А уже с июля финансовые организации начнут по новой схеме возвращать гражданам похищенные средства.
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