Набиуллина: Долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками не произошло

Долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками так и не произошло, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам председателя ЦБ, хоть доля возмещаемых россиянам средств и увеличилась, она всё ещё слишком мала.

"Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра ещё достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отражённых атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов", — сказала глава регулятора.