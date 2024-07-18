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Регион
18 июля, 17:57

В одном из российских регионов могут ввести налоговый вычет на развитие связи

Глава Кировской области Соколов призвал ввести налоговый вычет на развитие связи

Глава Кировской области Александр Соколов предложил ввести в регионе налоговый вычет для компаний, развивающих сотовую связь и высокоскоростной Интернет. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Соответствующая инициатива уже внесена в Совет Заксобрания Кировской области. Так, предлагается установить вычет по налогу на прибыль в размере 90% первоначальной стоимости созданного объекта. Предполагается, что преференцию получат компании, работающие в сфере связи на базе беспроводных технологий.

"Если мы хотим, чтобы молодёжь оставалась в наших посёлках жить и работать, то хорошая связь необходима. И связь не в понимании "дозвониться", а чтобы видеофайл можно было за секунду передать по интернету. Связь должна быть устойчивой", — приводит пресс-служба правительства слова Соколова.

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Ранее сообщалось, что в России может появиться налоговый вычет за оплату детских путёвок в летние лагеря. Предложение также включает возможность компенсации затрат на проезд к месту отдыха и обратно.

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Freepik / gpointstudio

Наталья Исакова
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