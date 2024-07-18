В одном из российских регионов могут ввести налоговый вычет на развитие связи

Глава Кировской области Александр Соколов предложил ввести в регионе налоговый вычет для компаний, развивающих сотовую связь и высокоскоростной Интернет. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Соответствующая инициатива уже внесена в Совет Заксобрания Кировской области. Так, предлагается установить вычет по налогу на прибыль в размере 90% первоначальной стоимости созданного объекта. Предполагается, что преференцию получат компании, работающие в сфере связи на базе беспроводных технологий.

"Если мы хотим, чтобы молодёжь оставалась в наших посёлках жить и работать, то хорошая связь необходима. И связь не в понимании "дозвониться", а чтобы видеофайл можно было за секунду передать по интернету. Связь должна быть устойчивой", — приводит пресс-служба правительства слова Соколова.