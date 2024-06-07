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7 июня, 13:18

Путин рассказал о появлении в РФ федерального инвестиционного налогового вычета

Путин поручил в ближайшее время определить параметры федерального инвествычета

Российскому правительству с бизнесом в ближайшее время необходимо определиться с параметрами федерального инвестиционного вычета. Соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Так, по его словам, федеральный вычет будет введён в дополнение к региональному в рамках изменений в налоговой системе.

"Подчеркну: то, что сказал, касается инвестиционного налогового вычета в субъектах Федерации. В дополнение к нему будет введён федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель которого — стимулировать инвестиции бизнеса в развитие, добиться большей социальной справедливости и сократить неравенство между гражданами. В ближайшее время вместе с деловыми объединениями нужно определить такие параметры и объёмы федерального инвестиционного вычета", — сказал глава государства.

Ранее Путин предложил увеличить сроки софинансирования долгосрочных сбережений граждан. За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.

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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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