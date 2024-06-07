Путин предложил увеличить сроки софинансирования долгосрочных сбережений граждан

Сроки софинансирования по программе долгосрочных сбережений российских граждан могут увеличить с трёх до десяти лет. Такое предложение озвучил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сама программа была запущена с 1 января 2024 года. Теперь сбережения граждан застрахованы и софинансируются государством, и на них даже можно также получить налоговый вычет. Однако пока эта программа, со слов главы государства, отстаёт от целевых показателей.

"Предлагаю её донастроить, а именно — увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительный стимул для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы", — указал Владимир Путин.

Программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Инструмент предусматривает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала как за счёт личных средств граждан, так и за счёт средств пенсионных накоплений.