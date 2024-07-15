В России может появиться налоговый вычет за оплату детских путёвок в летние лагеря. С такой инициативой выступила группа депутатов ЛДПР, возглавляемой Леонидом Слуцким. Копия подготовленного законопроекта есть в распоряжении Life.ru.

Предложение также включает возможность компенсации затрат на проезд к месту отдыха и обратно. По задумке инициаторов, этим социальным налоговым вычетом смогут воспользоваться как родители, так и бабушки или опекуны, заботящиеся о своих детях, внуках или подопечных.

В настоящее время законодательство предусматривает налоговые вычеты только для образовательных или оздоровительных целей, таких как обучение и лечение, но не для затрат на детские лагеря независимо от их профиля. Предложенное изменение направлено на расширение социальных льгот для семей, желающих обеспечить своим детям активные летние каникулы.

"Отправить ребёнка в летний лагерь для многих семей обходится дорого. К примеру, семь дней отдыха в Анапе стоят от 150 тысяч рублей, в Карелии — от 80, в Тверской области — от 30, а в Новосибирске — от 40 тысяч. Городские лагеря дневного посещения за неделю обойдутся от 15 тысяч рублей. Из-за таких цен дети проводят каникулы в городе без надзора старших, а это риски для здоровья, иногда и жизни детей. Предлагаемый нами механизм налогового вычета за покупку путёвок в летние лагеря, а также за проезд до места отдыха и обратно будет доступен каждому родителю", — пояснил Слуцкий.

Согласно социальным опросам, 34% детей проведут лето в городе из-за финансовых ограничений. По данным ЛДПР, только 5,3 миллиона из 26 миллионов российских детей смогут посетить летние лагеря в текущем году, что подчёркивает необходимость поддержки семей в организации активного отдыха для детей. В партии уверены, что инициатива окажет положительное влияние на бюджеты семей, а ребятам позволит насыщенно проводить летние каникулы.

Соответствующий законопроект будет направлен на заключение российского правительства 15 июля, после чего его внесут в Госдуму.