В Госдуме предложили наказывать губернаторов за плохую уборку борщевика

В Госдуме предложили ввести штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов регионов за халатное отношение к уборке борщевика на муниципальных территориях. Соответствующий пакет документов фракция ЛДПР внесла на рассмотрение 12 июля.

"Если борщевик Сосновского произрастает на землях, принадлежащих органам власти, то они также должны нести ответственность в виде штрафа вплоть до 50 тысяч рублей. Так мы хотя бы замотивируем государство следить за порядком на своих землях. Обязательно будем добиваться принятия решения на федеральном уровне", — сказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов в беседе с URA.ru.

На сегодняшний день подобная мера установлена в ряде российских регионов, однако распространяется только на гражданских лиц. Согласно новому предложению, штрафовать будут также и государственные органы. Потребность в нововведении, со слов замглавы фракции, возникла на фоне резкого роста жалоб от населения. Напомним, что сок активно разрастающегося сорняка ядовит и пагубно воздействует на кожу.