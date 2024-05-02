Дачникам рассказали, как раз и навсегда избавиться от борщевика

Чтобы избавить участок от борщевика, нужно не дать распространяться его семенам, подсказал в беседе с "Москвой 24" председатель Общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. Он сообщил, что растение на второй год погибает естественным образом после рассеивания созревших семян.

"Борщевик прорастает из семян. В первый год он образует прикорневую розетку из нескольких листьев, а на второй выкидывает огромную стрелку с шапкой. Сначала там появляются цветы, а потом завязываются семена. В этот момент нужно надеть на зонтик старый чулок. Таким образом удастся избежать рассыпания семян. После того как они созрели, срезаем зонтик и сжигаем его. Основной же куст погибнет сам, так как закончил свой двухлетний цикл", — пояснил Туманов.

А вот если срезать шапку борщевика или его скосить, пока не закончился двухлетний цикл, в следующем году он опять взойдёт из этого же корня. С этим сорняком нужно бороться, ведь он мешает появляться другим растениям. У людей же он вызывает ожоги, так как на обратной стороне листьев выделяются фуранокумарины. Контактируя с кожей, они делают её беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами.