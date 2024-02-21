Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с борщевиком

Госдума в среду, 21 февраля, приняла в I чтении законопроект, требующий от владельцев земельных участков бороться с борщевиком. Документ внесли депутаты от партии "Единая Россия".

Депутат Тимофей Баженов рассказал про законопроект об обязательной защите земли от борщевика. Видео © Life.ru

Инициатива призвана не допустить неконтролируемого распространения чужеродных, по-другому, инвазивных видов — тех, которые, попав на новые территории, вытесняют местные и угрожают природе и человеку. Закон обяжет собственников охранять земельные участки от данных растений. Депутаты планируют дополнить 13-ю статью Земельного кодекса.

По словам авторов законопроекта, борщевик Сосновского опасен из-за хорошей репродуктивной способности: одно растение может давать порядка 20 тысяч семян. Кроме того, зелёному "злоумышленнику" не страшна плохая погода, а его эфирные масла при попадании на кожу приводят к дерматиту, провоцируя долго не заживающие ожоги. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября.

В беседе с Life.ru депутат Госдумы, член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов отметил, что пока депутаты не обсуждали штрафы по этому законопроекту. По его словам, никто специальные рейды организовывать не будет.

"Сегодня рассматривается только поправка, которая позволяет внести борщевик в список инвазивных растений. Всё остальное — вопросы других чтений. Если разрастётся — нужно скосить", — сказал парламентарий.