Не комнатная киса, а домашний тиран: 5 пород кошек с агрессивным характером Все пушистики хороши, все пушистики важны! Вот только у кошек, как и у людей, бывает совершенно разный характер. И если есть спокойные усатые, любящие понежиться на руках хозяина, то есть и полные их противоположности. Life.ru рассказывает про злые породы кошек. 6 августа, 15:38 Кошки каких пород считаются самыми злыми? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com — Yuri A, © "Шедеврум"

Коты с агрессивным характером — это категория домашних питомцев, которые требуют особого подхода и понимания со стороны владельцев. Зачастую такие кошки являются потомками диких предков и унаследовали от них независимый нрав и стремление отстаивать свою позицию. Рассказываем, с котиками каких пород не получится беззаботно полежать на диване.

Порода кошек пикси-боб: фото и характер

Кошки пикси-боб: описание характера и породы. Фото © Wikipedia / Donna Cox

Порода кошек пикси-боб, будучи потомком диких предков, обладает независимым характером и сильным чувством собственного достоинства. Питомцы далеко не всегда станут идти на поводу у своего человека и нередко могут высказываться в сторону хозяина шипением и рыком. Также кошки породы пикси-боб склонны отстаивать свою территорию в довольно агрессивной форме, что делает их несколько непредсказуемыми питомцами.

Порода кошек чаузи: фото и характер

Кошки чаузи: описание характера и породы. Фото © Wikipedia / Wilczakrew

Эта редкая гибридная порода появилась в 1960-х годах в США: тогда заводчики скрестили камышового кота и абиссинскую кошку. Питомцы породы чаузи довольно крупные — могут вырасти до 42 см и быть весом 14 кг. А шерсть чем-то напоминает тэбби-рисунок, как у диких котов. Самое интересное в кошках породы чаузи — их противоречивый характер. С одной стороны, хвостатые могут сильно привязаться к человеку и быть ласковыми. С другой — нередко чаузи проявляют дикий нрав хищника.

Порода кошек британская короткошёрстная: фото и характер

Британские кошки: описание характера породы. Фото © Wikipedia / Snapwich

Порода британская короткошёрстная и сегодня остаётся одной из самых известных и распространённых в мире. Тело у них с развитой мускулатурой, круглая голова, пухлая мордочка и почти что плюшевая шерсть. Кошки этой породы отличаются не только пушистой шёрсткой и "щёчками" на мордочке, но и непростым характером. Они не любят фамильярного обращения и предпочитают держать некоторую дистанцию в общении с людьми. Пушистики не склонны к навязчивости и импульсивности, а, скорее, сдержанны и независимы в своём поведении.

Порода кошек египетская мау: фото и характер

Кошки египетская мау: описание характера и породы. Фото © Wikipedia / Lil Shepherd

Кошки породы египетская мау обладают очень красивой и яркой внешностью. Эти усатики сильно привязываются к своей семье и могут стать замечательными домашними питомцами. Однако в присутствии незнакомых людей котики этой породы могут быть агрессивными, особенно если попытаться отнять что-то, принадлежащее им, например игрушки или еду. Кошки породы египетская мау будут яростно защищать свои владения или предметы.

Порода кошек бомбейская кошка: фото и характер

Бомбейская кошка: описание характера и породы. Фото © Wikipedia / Nerra Mine

Бомбейская кошка — пожалуй, самый безобидный представитель нашей подборки, так как в большинстве своём не проявляет агрессию. Если бы не одно "но". Питомцы этой породы очень трусливы и нервны, поэтому при малейшем испуге начинают обороняться: шипеть, ставить шерсть дыбом и нападать. Бомбеи также не любят громких звуков, шума и незнакомцев — всё это их нервирует и заставляет становиться агрессивными.

Авторы Елизавета Терешкова