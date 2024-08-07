"Состояние на нуле": Шахматистка вышла на связь после диверсии со ртутью прямо на турнире

Шахматистка Амина Абакарова, которая пыталась отравить соперницу ртутью на турнире в Дагестане, находится на свободе и до сих пор не извинилась перед конкуренткой.

Как рассказала SHOT пострадавшая Умайганат Османова, с Абакаровой они знакомы давно, так как постоянно играют вместе. Какой мотив был у её поступка, она не знает, но утверждает, что они даже не должны были играть за одним столом в тот день. Соперницей Османовой должна была стать 17-летняя шахматистка. Её родители уже написали заявления в прокуратуру.