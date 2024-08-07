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Регион
7 августа, 12:56

"Состояние на нуле": Шахматистка вышла на связь после диверсии со ртутью прямо на турнире

Шахматистка не извинилась перед конкуренткой, которую пыталась отравить ртутью

Шахматистка Амина Абакарова, которая пыталась отравить соперницу ртутью на турнире в Дагестане, находится на свободе и до сих пор не извинилась перед конкуренткой.

Шахматистка Умайганат Османова рассказала о самочувствии после инцидента со ртутью прямо на турнире в Дагестане. Видео © SHOT

Как рассказала SHOT пострадавшая Умайганат Османова, с Абакаровой они знакомы давно, так как постоянно играют вместе. Какой мотив был у её поступка, она не знает, но утверждает, что они даже не должны были играть за одним столом в тот день. Соперницей Османовой должна была стать 17-летняя шахматистка. Её родители уже написали заявления в прокуратуру.

Абакарова в настоящий момент не задержана и не выходила на связь с пострадавшей. Умайганат утверждает, что против неё пока не возбудили дело, а все участники турнира были в шоке из-за случившегося.

ФШР временно отстранила шахматистку-отравительницу Абакарову от всех турниров
ФШР временно отстранила шахматистку-отравительницу Абакарову от всех турниров

Напомним, на чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. Life.ru публиковал видео с моментом "диверсии". Отравительницей оказалась прошлогодняя чемпионка по быстрым шахматам Амина Абакарова. Федерации шахмат России временно её отстранила.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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