ФШР временно отстранила шахматистку-отравительницу Абакарову от всех турниров
Амина Абакарова. Обложка © VK / Министерство спорта Республики Дагестан
Шахматистка из Дагестана Амина Абакарова отстранена от всех грядущих турниров, ранее отравившую соперницу. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
"Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации", — заявил Филатов.
Напомним, на чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, в итоге девушке стало плохо. Life.ru публиковал видео с моментом "диверсии". Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела против девушки.