ФШР временно отстранила шахматистку-отравительницу Абакарову от всех турниров

Шахматистка из Дагестана Амина Абакарова отстранена от всех грядущих турниров, ранее отравившую соперницу. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации", — заявил Филатов.