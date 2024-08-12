Сбор, обработка и не только: Дачникам рассказали, что нужно успеть сделать на участке в августе

Август является последним месяцем лета, когда природа готовится к осеннему отдыху. На дачном участке в это время года работы не становится меньше. В связи с этим депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал Life.ru, какие важные дела необходимо выполнить до завершения дачного сезона.

Народный избранник напомнил, что август — самое время собирать урожай овощей, фруктов и ягод. Законотворец посоветовал дачникам тщательно осмотреть свои грядки и деревья, чтобы не пропустить созревшие плоды. По его словам, регулярно нужно убирать овощи, такие как помидоры, перцы и огурцы, потому что это не только предотвратит их перезревание, но и стимулирует растения к образованию новых плодов. В то же время следует не забывать про ягоды: малина, ежевика, смородина и крыжовник в августе особенно сладкие и ароматные.

После сбора урожая важно правильно подготовить грядки к зиме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Собеседник Life.ru считает, что в это время можно и нужно заняться консервированием. Варенье, компоты, маринады и соленья, как отметил Чаплин, помогут сохранить летний вкус на протяжении всей зимы.

Замораживание овощей и фруктов — ещё один способ сохранить витамины. Особое внимание уделите грибам, которые можно сушить, солить или мариновать. После сбора урожая важно правильно подготовить грядки к зиме. Удалите остатки растений, перекопайте почву и внесите органические удобрения. Это обеспечит обогащение почвы питательными веществами и улучшит её структуру. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Парламентарий убеждён, что в последний месяц лета надо позаботиться о многолетних растениях. В связи с этим он порекомендовал обрезку отцветших соцветий, а также удаление засохших листьев, так как подобные действия помогут растениям набраться сил перед зимовкой. Он также советует проверить состояние парников и теплиц, удалить из них все остатки растений, а ещё — продезинфицировать конструкции. Можно провести ревизию инструмента и при необходимости приобрести новое оборудование.

Председатель Союза дачников Подмосковья заявил, что в конце августа можно начинать посев озимых культур, таких как чеснок, лук и некоторые сорта зелени. Таким образом они успеют укорениться до морозов и дадут ранний урожай весной.

В последний месяц лета надо позаботиться о многолетних растениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Borovic

Специалист также рекомендовал осмотреть растения, чтобы избежать распространения вредителей, и при необходимости обработать их. Стоит обратить внимание и на газон, который нуждается в стрижке и подкормке. По его словам, старания, приложенные сейчас, обязательно окупятся богатым урожаем и красивым садом в будущем сезоне.