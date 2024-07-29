Россиянам объяснили, что нужно сделать, чтобы арбуз не терял вкус 4 дня
Депутат Чаплин: Нарезанный арбуз стоит хранить в герметичном контейнере
Лето — сезон не только пляжного отдыха, но и арбузов. Зачастую на прилавках лежат огромные плоды, которые съесть за один раз не получается. Как в таком случае хранить арбузы, чтобы они не потеряли свежесть и вкус, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По словам эксперта, нарезанный арбуз лучше хранить в холодильнике, предварительно положив в герметичный контейнер или завернув в пищевую плёнку. В таком виде он сохранит вкусовые качества на три-четыре дня.
"Это предотвратит потерю влаги и впитывание посторонних запахов", — подчеркнул Чаплин.
Но есть ряд людей, кому противопоказаны арбузы. В их числе больные сахарным диабетом и ожирением, а также те, у кого есть проблемы с ЖКТ, тяжёлые заболевания поджелудочной железы, камни в почках и мочевом пузыре, страдающие от метеоризма и диареи.
Life.ru