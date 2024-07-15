Врач рассказала, кому вообще нельзя есть арбузы и дыни
Врач Серёжина: Арбузы и дыни не рекомендуются людям с диабетом и ожирением
Врач рассказала, кому вообще нельзя есть арбузы и дыни. Обложка © Freepik
Арбузы и дыни способны усугубить состояние здоровья некоторых категорий людей. Кому нельзя есть любимые летние бахчевые, рассказала врач Вера Серёжина.
По словам специалиста, в этом списке пациенты с сахарным диабетом и ожирением, а также те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, тяжёлые заболевания поджелудочной железы, камни в органах, метеоризм и диарея.
"Также из-за мочегонного эффекта осторожнее с арбузами и дынями нужно быть беременным. Но совсем отказываться от них необязательно. При умеренном употреблении плоды могут помочь уменьшить отёки и снизить изжогу", — рассказала Серёжина в беседе с РИАМО.
Также внимательными к употреблению бахчевых нужно быть аллергикам. Так, обычно аллергия на арбузы и дыни появляется у людей, страдающих аллергией на пыльцу сорных трав. Также в сезон цветения бахчевых растёт и амброзия, что может привести к перекрёстной аллергии. В таком случае люди обычно чувствуют кожный зуд, чихание, обильную слизь в носу, заложенность, отёк и покалывание глотки, языка, губ и нёба, повышение температуры тела, одышку, удушье, рвоту, диарею, метеоризм, боли в животе и тошноту.
"В редких случаях аллергическая реакция может привести к анафилактическому шоку. Подготовиться к такому сценарию можно заранее, если провести анализ крови на специфические антитела IgE. Это позволяет выявить аллергию на арбуз или дыню", — заключила специалист.
Ранее Life.ru рассказал россиянам о главных опасностях ранних арбузов. Любителям ягод объяснили, что такие бахчевые выращивают с использованием химикатов. Для того чтобы арбуз вырос быстрее, его часто посыпают различными удобрениями с содержанием нитратов.