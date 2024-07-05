Плоды с химией: Россиянам перечислили главные опасности ранних арбузов

Самые безопасные арбузы в России появляются в августе, сейчас же в продающихся ягодах много нитратов, которые опасны для здоровья. Об этом рассказал РИА "ФедералПресс" диетолог Андрей Бобровский.

"Удобрения с содержанием нитратов используются для ускорения роста арбузов. Эти нитраты могут вызвать отравление. Особенно они опасны людям с ослабленным здоровьем, детям, беременным и пожилым", — пояснил Бобровский.

К тому же недозрелые арбузы могут вызывать расстройства ЖКТ. Вместе с тем производители кроме нитратов используют и другие химикаты, чтобы плоды быстрее росли и их не портили вредители. Часто используются сорта, которые быстро растут и рано созревают. Из-за этого в них мало полезных веществ.

Эксперт посоветовал обращать внимание на вес ягоды, чтобы выбрать что-то качественное. Если арбуз большой, но не очень тяжёлый, значит, он не набрал нужное количество воды и созрел в результате добавления химии. Если плод искривлён, значит, он развивался неравномерно. Хороший арбуз не может быть слишком большим или слишком маленьким. Хвостик у него должен быть сухим, а пятно — жёлтым или кремовым. Если оно белое или зелёное, значит, он не дозрел.

Кожура должна быть твёрдой и прочной, проминаться при надавливании пальцем. Узор должен быть чётким и контрастным. Обязательно при выборе нужно постучать по ягоде. Если звук гулкий, будто внутри есть воздух, — это хороший знак. Если звук глухой, лучше этот арбуз не брать.