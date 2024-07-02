Камни в почках и аллергия: Названы опасности, которые таит в себе чёрная смородина

Чёрная смородина считается одной из самых вкусных и полезных ягод, однако не для всех она является безопасной. Так, плод содержит соли оксалиновой кислоты, которые могут образовывать кристаллы в почках или мочевыводящих путях, что приводит к образованию камней. Поэтому страдающим от подагры и других подобных заболеваний лучше не есть чёрную смородину, отметила диетолог, эндокринолог, терапевт и нутрициолог Наталья Лазуренко.

Эксперт добавила, что осторожным с ягодой стоит быть людям с аллергией на фрукты из семейства розоцветных, в том числе землянику и малину. В зоне риска и имеющие непереносимость к лимонным и яблочным органическим кислотам, которые тоже есть в чёрной смородине. Если они съедят ягоду, то рискуют столкнуться с дискомфортом в желудке или кишечнике.

"Однако для большинства людей умеренное употребление чёрной смородины как части разнообразного рациона питания обычно не представляет опасности. Важно помнить об индивидуальных особенностях организма и при наличии медицинских противопоказаний проконсультироваться с врачом", — отметила Лазуренко в беседе с порталом "Страсти".